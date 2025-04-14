Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
58,37
Экономия при брони: -2,35 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 1/1
6.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека tas
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Одесса, ул. Королева Академика, 114
11.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
14.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
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Мед-сервис
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
20.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
109.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 312
110.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
111.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
112.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма