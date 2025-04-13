Киев (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
51,40
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
28,74
Экономия при брони: -0,86 грн
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма