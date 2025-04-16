Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
60,65
Экономия при брони: -2,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
51,40
Экономия при брони: -16,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
20,61
Экономия при брони: -1,35 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
42.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 13-А
49.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
61.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма