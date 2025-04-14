Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
41,18
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
45,30
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма