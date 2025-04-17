Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
В городах рядом
Біла ромашка
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптекарь
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
55,29
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
Аптека tas
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма