Киев
Септалор® (Septalor)

Септалор® (Septalor)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
23,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
55,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
25,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
66,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
29,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
В городах рядом
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
23,44 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
25,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
23,44 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
24,16
Экономия при брони: -0,72 грн
23,44 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
66,40 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
55,29
Экономия при брони: -0,50 грн
54,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
27,26 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Септалор® таблетки для применения в ротовой полости блистер №20
Юнифарма
59,00 грн
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