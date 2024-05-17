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Алтейка таблетки для жевания 0,12 г блистер, №20 - Запорожье (126009) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
68,33
Экономия: -4,40 грн
63,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
74,50
Экономия: -14,18 грн
60,32 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
70,50
Экономия: -10,18 грн
60,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
60,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
58,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -12,17 грн
58,33 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
68,50
Экономия: -8,18 грн
60,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
63,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
69,77
Экономия: -11,44 грн
58,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
60,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -14,18 грн
60,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
52,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
53,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
67,99
Экономия: -7,67 грн
60,32 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
60,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
60,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
57,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: таблетки для жевания (10)
71,99
Экономия: -11,67 грн
60,32 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
60,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
60,87 грн