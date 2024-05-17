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Алора® таблетки, покрытые оболочкой 100 мг, №20 - Запорожье (99357) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
194,00
Экономия: -28,60 грн
165,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
201,56
Экономия: -38,13 грн
163,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
190,19
Экономия: -26,82 грн
163,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
167,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
196,50
Экономия: -32,21 грн
164,29 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
194,00
Экономия: -28,60 грн
165,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
187,50
Экономия: -23,21 грн
164,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
128,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
173,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
165,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
177,34
Экономия: -57,46 грн
119,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
188,87
Экономия: -61,07 грн
127,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
200,00
Экономия: -34,40 грн
165,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые оболочкой (1)
165,86
Экономия: -9,40 грн
156,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
183,13
Экономия: -18,85 грн
164,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
130,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
203,66
Экономия: -47,20 грн
156,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
189,05
Экономия: -36,65 грн
152,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
166,29
Экономия: -31,44 грн
134,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
165,15
Экономия: -0,86 грн
164,29 грн