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Артелак® капли глазные, раствор 3,2 мг/мл флакон с капельницей 10 мл, №1 - Запорожье (86140) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
203,87
Экономия: -33,22 грн
170,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
176,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
168,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
201,99
Экономия: -35,51 грн
166,48 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
188,00
Экономия: -24,00 грн
164,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
170,32 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
176,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -27,51 грн
166,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
195,58
Экономия: -27,33 грн
168,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
175,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
190,12
Экономия: -18,90 грн
171,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
185,45
Экономия: -17,26 грн
168,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
181,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (37)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
197,77
Экономия: -27,71 грн
170,06 грн