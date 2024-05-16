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Артелак® капли глазные, раствор 3,2 мг/мл флакон с капельницей 10 мл, №1 - Харьков (86140) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
176,40 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
176,40 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
183,64 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
176,40 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
166,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
194,59
Экономия: -19,80 грн
174,79 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
177,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
183,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
176,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
177,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
174,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
176,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
183,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
173,43 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
180,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
182,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
208,33
Экономия: -39,20 грн
169,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
203,16
Экономия: -34,03 грн
169,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
179,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
172,73 грн