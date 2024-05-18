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Атенолол-Астрафарм таблетки 100 мг блистер, №20 - Запорожье (86076) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
74,75
Экономия: -3,62 грн
71,13 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
70,77
Экономия: -3,87 грн
66,90 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
84,50
Экономия: -8,37 грн
76,13 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
75,00
Экономия: -6,80 грн
68,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -15,50 грн
68,20 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
79,66
Экономия: -3,53 грн
76,13 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
61,76 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
87,65
Экономия: -16,00 грн
71,65 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
73,16 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
65,74 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
62,57
Экономия: -4,95 грн
57,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
70,65
Экономия: -11,19 грн
59,46 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
85,90
Экономия: -16,00 грн
69,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
74,84
Экономия: -5,91 грн
68,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
68,07
Экономия: -3,47 грн
64,60 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
74,24
Экономия: -5,31 грн
68,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
71,13
Экономия: -9,62 грн
61,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
75,11
Экономия: -3,98 грн
71,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
76,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
69,03 грн