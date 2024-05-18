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Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер коробка картонная, №60 - Запорожье (165656) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
2607,40 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (3)
2475,78 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
2995,07
Экономия: -399,47 грн
2595,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
2760,86
Экономия: -227,05 грн
2533,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
2331,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
2463,99
Экономия: -8,78 грн
2455,21 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
2598,00
Экономия: -165,00 грн
2433,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
2607,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
2463,99
Экономия: -8,78 грн
2455,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
2817,65
Экономия: -161,97 грн
2655,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (3)
2459,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
2312,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
2607,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
2813,61
Экономия: -397,51 грн
2416,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
2748,31
Экономия: -270,49 грн
2477,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
2607,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
2986,14
Экономия: -565,99 грн
2420,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
2674,29
Экономия: -136,29 грн
2538,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: блистер (4)
2432,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
2967,05
Экономия: -371,45 грн
2595,60 грн