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Беталок раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Запорожье (2010) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
753,50 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
714,81
Экономия: -7,31 грн
707,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
701,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
753,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
753,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
600,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
789,29
Экономия: -81,79 грн
707,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
655,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
753,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
753,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
753,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
753,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор для инъекций (1)
647,53
Экономия: -74,65 грн
572,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
753,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
753,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
753,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
753,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
753,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
753,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
753,50 грн