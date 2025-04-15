Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
544,86
Экономия при брони: -88,31 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
476,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
238,00
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
540,60
Экономия при брони: -66,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
540,25
Экономия при брони: -18,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
524,00
Экономия при брони: -66,86 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
482,92
Экономия при брони: -66,49 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
522,10
Экономия при брони: -86,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
253,04
Экономия при брони: -50,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
526,14
Экономия при брони: -106,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
233,68
Экономия при брони: -34,34 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
476,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
465,77
Экономия при брони: -28,72 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
476,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
517,77
Экономия при брони: -119,10 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
246,00
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
495,31
Экономия при брони: -76,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
243,53
Экономия при брони: -25,68 грн