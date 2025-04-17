Винница (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
529,88
Экономия при брони: -71,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
495,96
Экономия при брони: -37,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
550,70
Экономия при брони: -73,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
492,61
Экономия при брони: -34,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
488,86
Экономия при брони: -30,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
529,43
Экономия при брони: -56,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
267,70
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
253,94
Экономия при брони: -17,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
498,77
Экономия при брони: -25,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
548,20
Экономия при брони: -71,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
245,76
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
283,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
476,00
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
263,52
Экономия при брони: -11,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
540,60
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
499,57
Экономия при брони: -26,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
572,80
Экономия при брони: -96,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
257,49
Экономия при брони: -20,66 грн