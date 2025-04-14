Одесса (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
209,30
Экономия при брони: -9,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
415,15
Экономия при брони: -15,05 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
483,72
Экономия при брони: -17,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
510,45
Экономия при брони: -80,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
490,65
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
499,69
Экономия при брони: -19,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
480,71
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
535,09
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
521,51
Экономия при брони: -24,78 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
546,78
Экономия при брони: -29,44 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
472,61
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
503,83
Экономия при брони: -23,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
507,19
Экономия при брони: -51,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
474,24
Экономия при брони: -18,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
525,54
Экономия при брони: -28,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
540,62
Экономия при брони: -23,23 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
494,19
Экономия при брони: -63,96 грн