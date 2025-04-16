Николаев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
513,09
Экономия при брони: -32,51 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
502,44
Экономия при брони: -15,91 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
520,93
Экономия при брони: -21,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
510,39
Экономия при брони: -29,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
525,26
Экономия при брони: -33,95 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
513,48
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
539,93
Экономия при брони: -17,75 грн
В городах рядом
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 44 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
510,05
Экономия при брони: -29,12 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
86.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
507,69
Экономия при брони: -49,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
416,35
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
490,37
Экономия при брони: -31,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 123
98.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
520,54
Экономия при брони: -29,23 грн