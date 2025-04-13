Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
295,19
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
514,30
Экономия при брони: -79,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
513,96
Экономия при брони: -79,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
485,36
Экономия при брони: -50,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
427,00
Экономия при брони: -25,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
253,11
Экономия при брони: -35,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
488,84
Экономия при брони: -53,49 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
507,87
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
265,49
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
452,73
Экономия при брони: -18,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 8-А
5.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma