Днепр (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
553,79
Экономия при брони: -34,87 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
553,65
Экономия при брони: -35,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
521,27
Экономия при брони: -32,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
567,80
Экономия при брони: -100,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
488,59
Экономия при брони: -22,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
541,02
Экономия при брони: -74,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
492,21
Экономия при брони: -25,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
242,16
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
515,24
Экономия при брони: -20,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
235,53
Экономия при брони: -13,38 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
513,39
Экономия при брони: -16,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
497,53
Экономия при брони: -24,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
221,47
Экономия при брони: -7,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
252,74
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
492,00
Экономия при брони: -27,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
488,01
Экономия при брони: -21,86 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
499,50
Экономия при брони: -33,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
269,47
Экономия при брони: -37,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блистер №30
UCB Pharma
531,96
Экономия при брони: -67,42 грн