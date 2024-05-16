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Амидарон таблетки 200 мг блистер, №30 - Харьков (83848) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 364 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
83,79 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
81,93
Экономия: -8,88 грн
73,05 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
86,40 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
89,19 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7), блистер (1)
92,17
Экономия: -15,20 грн
76,97 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
88,29 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
90,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
81,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
85,26
Экономия: -5,42 грн
79,84 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
83,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: блистер (2)
80,40 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
78,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), блистер (1)
90,21
Экономия: -10,27 грн
79,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
89,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
86,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
83,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
84,75 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
66,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
88,11 грн