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Аэрофиллин® таблетки 400 мг, №20 - Запорожье (83926) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (242)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
383,10 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
418,00
Экономия: -55,00 грн
363,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (8)
464,00
Экономия: -101,00 грн
363,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
413,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
432,40
Экономия: -45,48 грн
386,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
435,24
Экономия: -62,63 грн
372,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
369,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
412,99
Экономия: -49,72 грн
363,27 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
418,00
Экономия: -55,00 грн
363,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
405,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (242)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
383,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
407,68
Экономия: -44,41 грн
363,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
430,35
Экономия: -43,46 грн
386,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (1)
415,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
369,73 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (242)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
383,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
452,11
Экономия: -81,44 грн
370,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
427,47
Экономия: -57,94 грн
369,53 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
410,40
Экономия: -45,00 грн
365,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
464,00
Экономия: -101,00 грн
363,00 грн