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Барол 10 капсулы кишечно-растворимые 10 мг стрип, №30 - Запорожье (132881) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), стрип (1)
176,49
Экономия: -8,55 грн
167,94 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
177,67
Экономия: -9,71 грн
167,96 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -38,50 грн
169,49 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
207,00
Экономия: -27,90 грн
179,10 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
202,60
Экономия: -29,50 грн
173,10 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
176,39
Экономия: -6,90 грн
169,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
175,67
Экономия: -7,71 грн
167,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
186,22
Экономия: -7,92 грн
178,30 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
195,10
Экономия: -19,50 грн
175,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: капсулы кишечно-растворимые (10)
176,98
Экономия: -9,02 грн
167,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
172,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), стрип (1)
174,53
Экономия: -6,57 грн
167,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
174,38
Экономия: -6,42 грн
167,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: капсулы кишечно-растворимые (20)
178,10
Экономия: -15,23 грн
162,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
178,64
Экономия: -10,68 грн
167,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
207,54
Экономия: -28,60 грн
178,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1), стрип (2)
174,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
187,52
Экономия: -7,82 грн
179,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
174,80
Экономия: -6,84 грн
167,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1), стрип (1)
190,03
Экономия: -10,86 грн
179,17 грн