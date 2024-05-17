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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг, №25 - Запорожье (83097) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
371,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
371,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
371,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
402,99
Экономия: -52,66 грн
350,33 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
409,00
Экономия: -59,00 грн
350,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
371,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
388,99
Экономия: -38,66 грн
350,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
371,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
371,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
371,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
371,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -105,60 грн
354,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
371,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
371,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
371,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
399,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
371,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
371,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
371,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
371,60 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом