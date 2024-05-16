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Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер, №10 - Львов (82375) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (1)
17,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Самбор, ул. Перемышльская, 3
Всего: упаковка (1)
17,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
19,64
Экономия: -1,37 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Волчинец, ул. Европейская, 1
Всего: упаковка (1)
19,64
Экономия: -1,37 грн
18,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
19,58
Экономия: -1,28 грн
18,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (3)
19,25
Экономия: -0,98 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
19,58
Экономия: -0,98 грн
18,60 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
18,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
19,72
Экономия: -1,45 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 35
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -1,73 грн
18,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
Всего: упаковка (1)
19,51
Экономия: -1,24 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (3)
18,07
Экономия: -1,07 грн
17,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
Всего: упаковка (1)
20,22
Экономия: -1,72 грн
18,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (1)
19,18
Экономия: -0,17 грн
19,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
19,90
Экономия: -1,80 грн
18,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
Всего: упаковка (1)
19,14
Экономия: -0,92 грн
18,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Банилов, ул. Гостинец, 102
Всего: упаковка (5)
18,99
Экономия: -0,05 грн
18,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 14
Всего: упаковка (1)
19,64
Экономия: -1,37 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, ул. Сечени, 1
Всего: упаковка (1)
19,15
Экономия: -1,55 грн
17,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 25
Всего: упаковка (1)
19,87
Экономия: -1,60 грн
18,27 грн