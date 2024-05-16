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Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер, №10 - Харьков (82375) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
19,37
Экономия: -2,20 грн
17,17 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (1)
19,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
21,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
21,50 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (3)
20,23
Экономия: -1,96 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (2)
20,34
Экономия: -1,69 грн
18,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (4)
21,73
Экономия: -1,92 грн
19,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
Всего: упаковка (2)
20,91
Экономия: -1,40 грн
19,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
20,27
Экономия: -3,11 грн
17,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
19,43
Экономия: -1,19 грн
18,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (3)
21,64
Экономия: -1,34 грн
20,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
21,54
Экономия: -1,85 грн
19,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
20,08
Экономия: -0,78 грн
19,30 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
18,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (7)
20,54
Экономия: -1,88 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
18,03
Экономия: -0,81 грн
17,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (3)
19,44
Экономия: -0,68 грн
18,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
20,19
Экономия: -2,02 грн
18,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
19,98
Экономия: -1,03 грн
18,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
17,59
Экономия: -0,96 грн
16,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (5)
19,49
Экономия: -1,14 грн
18,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
21,75
Экономия: -2,39 грн
19,36 грн