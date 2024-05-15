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Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (82375) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
18,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
20,08
Экономия: -0,78 грн
19,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
21,54
Экономия: -1,85 грн
19,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
19,43
Экономия: -0,68 грн
18,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (3)
21,64
Экономия: -1,34 грн
20,30 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (5)
19,49
Экономия: -1,14 грн
18,35 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
18,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
19,98
Экономия: -0,68 грн
19,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
18,47
Экономия: -0,59 грн
17,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
20,93
Экономия: -2,22 грн
18,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
17,59
Экономия: -0,96 грн
16,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
19,40
Экономия: -1,13 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
22,28
Экономия: -2,44 грн
19,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
22,18
Экономия: -2,34 грн
19,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
21,75
Экономия: -1,91 грн
19,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
20,31
Экономия: -0,71 грн
19,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
20,55
Экономия: -1,74 грн
18,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
21,37
Экономия: -0,64 грн
20,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
18,03
Экономия: -0,81 грн
17,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
20,27
Экономия: -3,11 грн
17,16 грн