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Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Запорожье (133662) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (14)
75,98
Экономия: -12,86 грн
63,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5), блистер (1)
75,63
Экономия: -7,49 грн
68,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
75,80
Экономия: -8,59 грн
67,21 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
75,76
Экономия: -9,36 грн
66,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
75,78
Экономия: -9,38 грн
66,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
69,86 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
72,60
Экономия: -4,78 грн
67,82 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
74,76
Экономия: -8,36 грн
66,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (5)
75,80
Экономия: -8,59 грн
67,21 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (4)
75,76
Экономия: -9,36 грн
66,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
65,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
76,31
Экономия: -8,76 грн
67,55 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (3)
75,78
Экономия: -9,38 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
79,44
Экономия: -4,72 грн
74,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
74,32
Экономия: -5,83 грн
68,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1), блистер (1)
77,78
Экономия: -3,96 грн
73,82 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
74,00
Экономия: -7,60 грн
66,40 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
75,76
Экономия: -9,36 грн
66,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (5)
75,78
Экономия: -9,38 грн
66,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (5)
65,91 грн