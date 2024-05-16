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Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Львов (133662) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
65,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
75,79
Экономия: -8,58 грн
67,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
75,80
Экономия: -8,59 грн
67,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
65,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
75,79
Экономия: -8,58 грн
67,21 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
75,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
67,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
75,79
Экономия: -8,58 грн
67,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (7)
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (4)
75,70
Экономия: -7,20 грн
68,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
65,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 3
Всего: упаковка (1)
75,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (2)
65,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (2)
75,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
69,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
77,80
Экономия: -9,29 грн
68,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (3)
75,80
Экономия: -8,59 грн
67,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (3)
73,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (8)
74,43
Экономия: -7,15 грн
67,28 грн