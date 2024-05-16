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Аллеста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Львов (133660) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
32,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
32,96 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
35,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (5)
37,90
Экономия: -4,28 грн
33,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
36,20
Экономия: -2,58 грн
33,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
37,90
Экономия: -4,28 грн
33,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (2)
32,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (6)
37,90
Экономия: -4,28 грн
33,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (5)
37,89
Экономия: -4,27 грн
33,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
37,84
Экономия: -3,96 грн
33,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
33,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
32,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
37,48
Экономия: -3,86 грн
33,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
37,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (7)
36,80
Экономия: -3,18 грн
33,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (2)
37,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (3)
37,80
Экономия: -4,70 грн
33,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
32,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (3)
35,88
Экономия: -2,26 грн
33,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: блистер (2)
35,00 грн