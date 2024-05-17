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Акласта раствор для инфузий 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Запорожье (81356) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
11153,15
Экономия: -729,25 грн
10423,90 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
13282,03 грн
Аптека
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Закрыто
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
12052,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
12478,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
12478,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
12478,60 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
12478,60 грн