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Акласта раствор для инфузий 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Одесса (81356) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
11429,25
Экономия: -332,89 грн
11096,36 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
11202,10 грн
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Ощад аптека
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Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 40 мин
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
11321,52
Экономия: -897,62 грн
10423,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн