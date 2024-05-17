Акласта раствор для инфузий 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Одесса (81356) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Одесса, ул. Праведников мира, 23
Бажаемо здоровья
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Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
Ощад аптека
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Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
Аптека копейка
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Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
Подорожник
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Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
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Володарка, ул. Армейская, 4
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Мироновка, ул. Победы, 10
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
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Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
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Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
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Запорожье, просп. Металлургов, 16
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Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
Подорожник
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
Наличие на 2024-05-20 - 12:00