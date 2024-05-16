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Акласта раствор для инфузий 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Львов (81356) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
11202,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Набережная, 3
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бышев, ул. Киевская, 53-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 26
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
12478,60 грн
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Семашко, 2
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 349
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих батальонов, 2-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
12478,60 грн