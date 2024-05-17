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Азомекс таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (84193) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
238,95
Экономия: -29,25 грн
209,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
236,14
Экономия: -39,98 грн
196,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
238,96
Экономия: -27,99 грн
210,97 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
238,95
Экономия: -29,25 грн
209,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
238,96
Экономия: -27,99 грн
210,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (14), блистер (1)
251,42
Экономия: -17,81 грн
233,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (6), блистер (1)
245,30
Экономия: -19,94 грн
225,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
252,33
Экономия: -37,27 грн
215,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
229,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
247,82
Экономия: -31,88 грн
215,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
234,54
Экономия: -18,15 грн
216,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2), блистер (2)
237,60
Экономия: -20,37 грн
217,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
238,27
Экономия: -18,91 грн
219,36 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: таблетки (20)
238,95
Экономия: -29,25 грн
209,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
222,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -25,02 грн
210,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (3)
255,01
Экономия: -26,10 грн
228,91 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
220,26 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
238,95
Экономия: -29,25 грн
209,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
238,95
Экономия: -29,25 грн
209,70 грн