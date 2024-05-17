Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаЛевамлодипинАзомексЦены в аптеках

Азомекс таблетки 5 мг блистер, №30 - Одесса (84193) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
228,66
Экономия: -9,77 грн
218,89 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: таблетки (10)
228,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
236,92
Экономия: -15,37 грн
221,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
248,13
Экономия: -33,07 грн
215,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (4)
241,32
Экономия: -23,23 грн
218,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
236,45
Экономия: -16,02 грн
220,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
236,86
Экономия: -18,16 грн
218,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: таблетки (10)
245,31
Экономия: -27,56 грн
217,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
242,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
240,27
Экономия: -25,01 грн
215,26 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
228,00 грн
Татьяна
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 119
Всего: таблетки (20)
225,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: таблетки (20)
228,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109/1
Всего: упаковка (1)
247,74
Экономия: -30,77 грн
216,97 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
226,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (1)
239,45
Экономия: -19,26 грн
220,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
240,59
Экономия: -21,14 грн
219,45 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
228,60 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
250,60 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (2)
233,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (1)
199,42 грн