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Азомекс таблетки 5 мг блистер, №30 - Львов (84193) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
236,40
Экономия: -21,22 грн
215,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -12,87 грн
211,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (4), блистер (1)
250,83
Экономия: -25,67 грн
225,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (7), блистер (2)
234,52
Экономия: -15,82 грн
218,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
233,76
Экономия: -3,33 грн
230,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: таблетки (20)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Вашингтона, 7-А
Всего: упаковка (2)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Солонка, ул. Стрыйская, 1-К
Всего: упаковка (1)
238,94
Экономия: -27,82 грн
211,12 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (1)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
220,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
Всего: таблетки (20)
238,95
Экономия: -27,83 грн
211,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: таблетки (20)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
223,92 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
Всего: упаковка (1)
249,30
Экономия: -36,90 грн
212,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
Всего: упаковка (1)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
233,02
Экономия: -21,25 грн
211,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
230,37
Экономия: -13,70 грн
216,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (1)
238,95
Экономия: -27,83 грн
211,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: блистер (2)
179,48 грн