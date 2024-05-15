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Азомекс таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (84193) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
238,96
Экономия: -27,72 грн
211,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
229,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
227,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: блистер (1)
229,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: блистер (2)
249,30
Экономия: -39,00 грн
210,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: таблетки (20)
236,74
Экономия: -39,68 грн
197,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
242,07
Экономия: -22,79 грн
219,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: блистер (2)
227,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (5), блистер (1)
249,05
Экономия: -31,00 грн
218,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: таблетки (20)
253,29
Экономия: -32,50 грн
220,79 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
223,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -24,75 грн
211,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
254,20
Экономия: -27,22 грн
226,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1), блистер (1)
242,07
Экономия: -22,79 грн
219,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
238,96
Экономия: -27,72 грн
211,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
241,23
Экономия: -25,94 грн
215,29 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: блистер (2)
228,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
250,52
Экономия: -35,46 грн
215,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
232,13
Экономия: -17,02 грн
215,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
225,18 грн