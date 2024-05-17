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Азомекс таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Запорожье (84192) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
145,50
Экономия: -24,63 грн
120,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
147,40
Экономия: -14,46 грн
132,94 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки (10)
145,70
Экономия: -11,60 грн
134,10 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
143,84
Экономия: -7,55 грн
136,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
151,42
Экономия: -27,85 грн
123,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
154,13
Экономия: -19,83 грн
134,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
154,59
Экономия: -23,19 грн
131,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1), блистер (1)
152,74
Экономия: -9,18 грн
143,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
144,51
Экономия: -11,18 грн
133,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2), блистер (2)
144,47
Экономия: -12,39 грн
132,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
148,75
Экономия: -7,66 грн
141,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
154,52
Экономия: -10,96 грн
143,56 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
144,23
Экономия: -10,13 грн
134,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
148,71
Экономия: -15,21 грн
133,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
152,50
Экономия: -24,70 грн
127,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1), блистер (1)
135,72
Экономия: -15,25 грн
120,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
147,91
Экономия: -13,72 грн
134,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
143,73
Экономия: -20,20 грн
123,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1), блистер (1)
145,06
Экономия: -13,66 грн
131,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: блистер (2)
172,60
Экономия: -43,40 грн
129,20 грн