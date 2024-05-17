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Азомекс таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Одесса (84192) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: таблетки (20)
140,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
150,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
139,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
134,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
144,06
Экономия: -13,65 грн
130,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (2)
134,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
146,08
Экономия: -12,83 грн
133,25 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
139,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: таблетки (20)
154,38
Экономия: -26,59 грн
127,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109/1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
149,77
Экономия: -18,61 грн
131,16 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
144,24
Экономия: -4,33 грн
139,91 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
139,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (1)
144,81
Экономия: -11,65 грн
133,16 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
145,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (1)
113,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
150,83
Экономия: -20,87 грн
129,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Березовка, ул. Танасчишина, 61
Всего: упаковка (1)
139,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
126,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
139,86 грн