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Азомекс таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Львов (84192) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
141,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
144,19
Экономия: -12,27 грн
131,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (1)
141,57
Экономия: -7,37 грн
134,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: блистер (2)
210,50
Экономия: -83,10 грн
127,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -13,23 грн
123,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: блистер (2)
181,40
Экономия: -52,10 грн
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 113
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
151,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
140,80
Экономия: -0,63 грн
140,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Хуторовка, 4-Б
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
Всего: упаковка (1)
145,73
Экономия: -22,46 грн
123,27 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
142,99
Экономия: -19,72 грн
123,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Всего: упаковка (1)
145,73
Экономия: -22,46 грн
123,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
134,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
140,52
Экономия: -0,05 грн
140,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Яворов, ул. Маковея, 41/2
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн