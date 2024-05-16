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Азомекс таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Киев (84192) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
150,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
210,50
Экономия: -83,10 грн
127,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1), блистер (2)
150,76
Экономия: -14,95 грн
135,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: таблетки (20)
153,24
Экономия: -20,34 грн
132,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: блистер (1)
193,10
Экономия: -65,70 грн
127,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
152,42
Экономия: -19,36 грн
133,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: таблетки (10)
154,30
Экономия: -23,15 грн
131,15 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (3)
147,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (2)
134,40 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
139,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
Всего: упаковка (1)
147,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
148,23
Экономия: -13,88 грн
134,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -10,99 грн
140,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
210,50
Экономия: -83,10 грн
127,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
Всего: упаковка (2)
134,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
Всего: упаковка (1)
168,90
Экономия: -39,60 грн
129,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (4)
98,34
Экономия: -0,55 грн
97,79 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
134,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
Всего: упаковка (1)
149,87
Экономия: -15,52 грн
134,35 грн