Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаЛевамлодипинАзомексЦены в аптеках

Азомекс таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (84192) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
147,29
Экономия: -13,76 грн
133,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (20)
155,53
Экономия: -27,73 грн
127,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
154,74
Экономия: -23,59 грн
131,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1), блистер (2)
147,87
Экономия: -13,49 грн
134,38 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: таблетки (20)
146,71
Экономия: -13,18 грн
133,53 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
168,90
Экономия: -39,60 грн
129,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
144,47
Экономия: -14,71 грн
129,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
142,24
Экономия: -13,02 грн
129,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
152,92
Экономия: -22,94 грн
129,98 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1), блистер (2)
187,20
Экономия: -57,90 грн
129,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
147,16
Экономия: -13,49 грн
133,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (4)
154,86
Экономия: -21,38 грн
133,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: таблетки (10)
152,73
Экономия: -20,42 грн
132,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
152,74
Экономия: -18,53 грн
134,21 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (5)
83,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (3)
145,74
Экономия: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
150,39
Экономия: -16,44 грн
133,95 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
147,72
Экономия: -13,40 грн
134,32 грн