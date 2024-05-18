Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИКОРТИКОСТЕРОИДЫ В КОМБИНАЦИИ С АНТИБИОТИКАМИАктивные кортикостероиды в комбинации с антибиотикамиБетаметазон и антибиотикиБетадерм®Цены в аптеках

Бетадерм® мазь туба 15 г, №1 - Запорожье (76348) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
187,90 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
225,00
Экономия: -49,00 грн
176,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
200,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
220,58
Экономия: -29,30 грн
191,28 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
203,10
Экономия: -26,28 грн
176,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
184,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
215,99
Экономия: -38,59 грн
177,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
203,00
Экономия: -27,00 грн
176,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
187,90 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
202,99
Экономия: -25,59 грн
177,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
203,85
Экономия: -13,88 грн
189,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
201,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
184,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
187,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
208,78
Экономия: -21,07 грн
187,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
199,47
Экономия: -11,76 грн
187,71 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
187,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
198,76
Экономия: -11,05 грн
187,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
199,04
Экономия: -11,33 грн
187,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
224,45
Экономия: -36,74 грн
187,71 грн