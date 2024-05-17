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Бетадерм® мазь туба 15 г, №1 - Львов (76348) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
219,19
Экономия: -29,57 грн
189,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
173,96 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
203,56
Экономия: -2,63 грн
200,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
196,75
Экономия: -8,85 грн
187,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
202,99
Экономия: -25,59 грн
177,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
173,96 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
202,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
230,99
Экономия: -53,59 грн
177,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (206)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
187,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
199,70
Экономия: -9,80 грн
189,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
212,33
Экономия: -21,14 грн
191,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (206)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
187,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
232,99
Экономия: -55,59 грн
177,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
217,99
Экономия: -40,59 грн
177,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
184,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
244,99
Экономия: -67,59 грн
177,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
173,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
184,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
184,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
202,99
Экономия: -25,59 грн
177,40 грн