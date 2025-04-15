Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
100,65
Экономия при брони: -13,04 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
99,56
Экономия при брони: -11,91 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
99,41
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
67,51
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
83,83
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека копейка
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
100,07
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
100,56
Экономия при брони: -12,88 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина