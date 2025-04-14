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Коронал (Coronal®)

Коронал (Coronal®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 146 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
82,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
89,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
82,20 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,70 грн
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
119,90 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
96,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
99,69
Экономия при брони: -3,84 грн
95,85 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
93,86
Экономия при брони: -5,42 грн
88,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
93,23
Экономия при брони: -3,53 грн
89,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,50 грн
88,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
30,29
Экономия при брони: -1,45 грн
28,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
67,99
Экономия при брони: -6,57 грн
61,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
89,80
Экономия при брони: -1,70 грн
88,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
45,52
Экономия при брони: -1,77 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
45,88
Экономия при брони: -3,07 грн
42,81 грн
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
35,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,59 грн
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
107,20 грн
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