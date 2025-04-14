Одесса (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
99,69
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
93,86
Экономия при брони: -5,42 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
93,23
Экономия при брони: -3,53 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
30,29
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
67,99
Экономия при брони: -6,57 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
89,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
45,52
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
45,88
Экономия при брони: -3,07 грн
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Коронал® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина