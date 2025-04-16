Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
75,45
Экономия при брони: -2,56 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
89,80
Экономия при брони: -2,40 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
59,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
59,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
94,05
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,67
Экономия при брони: -4,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
91,99
Экономия при брони: -4,03 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
94,96
Экономия при брони: -6,53 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
31,64
Экономия при брони: -2,33 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
91,16
Экономия при брони: -2,75 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
95,66
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина