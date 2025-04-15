Львов (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
46,01
Экономия при брони: -2,75 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
44,21
Экономия при брони: -0,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
73,80
Экономия при брони: -0,25 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
59,01
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
73,80
Экономия при брони: -0,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
89,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
89,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
94,65
Экономия при брони: -4,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
73,80
Экономия при брони: -0,25 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн