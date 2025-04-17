Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
17,05
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
61,24
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
74,51
Экономия при брони: -3,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
77,32
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
14,66
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
94,07
Экономия при брони: -5,57 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина