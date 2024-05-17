Астин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Одесса (634872) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
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Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Привокзальная, 2-Ф
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1), блистер (2)
Открыто Закроется в 18:00
Марганец, ул. Киевская, 145
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Аптека доброго дня
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Киев, ул. Антоновича, 165-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Кирилловская, 160
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2), блистер (2)
Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), блистер (3)
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2), блистер (2)
Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
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