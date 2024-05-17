Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110 Всего: упаковка (2) 261,20 Экономия: -54,00 грн 207,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Канатная, 100/1 Всего: упаковка (2) 263,40 Экономия: -56,20 грн 207,20 грн Забронировать

В других городах:

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Знаменка, ул. Привокзальная, 2-Ф Всего: упаковка (1), блистер (1) 207,20 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Марганец, ул. Киевская, 145 Всего: упаковка (1), блистер (2) 207,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57 Всего: упаковка (2) 241,20 Экономия: -34,00 грн 207,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 119 Всего: упаковка (3), блистер (2) 230,10 Экономия: -22,90 грн 207,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Антоновича, 165-А Всего: упаковка (1) 263,40 Экономия: -56,20 грн 207,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Киев, ул. Кирилловская, 160 Всего: упаковка (2) 263,40 Экономия: -56,20 грн 207,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Героев Полка Азов, 5 Всего: упаковка (2) 254,30 Экономия: -47,10 грн 207,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31 Всего: упаковка (1) 241,20 Экономия: -34,00 грн 207,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д Всего: упаковка (2), блистер (2) 241,20 Экономия: -34,00 грн 207,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч Всего: упаковка (1), блистер (3) 260,80 Экономия: -53,60 грн 207,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9 Всего: упаковка (2), блистер (2) 227,90 Экономия: -20,70 грн 207,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1 Всего: упаковка (2) 241,20 Экономия: -34,00 грн 207,20 грн Забронировать