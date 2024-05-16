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Астин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Львов (634872) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
Всего: упаковка (2)
240,80
Экономия: -32,70 грн
208,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9
Всего: упаковка (2), блистер (2)
227,50
Экономия: -19,40 грн
208,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1), блистер (3)
260,80
Экономия: -52,70 грн
208,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д
Всего: упаковка (2), блистер (2)
240,80
Экономия: -32,70 грн
208,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Кирилловская, 160
Всего: упаковка (2)
263,00
Экономия: -54,90 грн
208,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -54,90 грн
208,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
260,40
Экономия: -52,30 грн
208,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2)
263,00
Экономия: -54,90 грн
208,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Знаменка, ул. Привокзальная, 2-Ф
Всего: упаковка (1), блистер (1)
208,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (2)
240,80
Экономия: -32,70 грн
208,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1), блистер (2)
208,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), блистер (2)
229,40
Экономия: -21,30 грн
208,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом