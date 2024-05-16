Астин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер, №30 - Львов (634872) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), блистер (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Кирилловская, 160
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Знаменка, ул. Привокзальная, 2-Ф
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
В других городах больше нет предложений с препаратом