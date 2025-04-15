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Ламитрил (Lamitril)
Ламитрил (Lamitril)
Запорожье
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
434.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1541,58
Экономия при брони:
-65,99 грн
1475,59
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
434.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони:
-59,36 грн
1424,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
436.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1580,88
Экономия при брони:
-105,29 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
438.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1544,25
Экономия при брони:
-68,66 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
445.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
1440,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
445.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1573,46
Экономия при брони:
-97,87 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
448.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1584,88
Экономия при брони:
-109,29 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
452.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1544,25
Экономия при брони:
-68,66 грн
1475,59
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
453.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1580,88
Экономия при брони:
-105,29 грн
1475,59
грн
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